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Международная коалиция сбила самолет ВВС Сирии в районе Ракки
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Международная коалиция сбила самолет ВВС Сирии в районе Ракки

22:38  18 Июня 2017  /обновлено: 22:38  18 Июня 2017
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Международная коалиция сбила самолет ВВС Сирии в районе Ракки

Дамаск (Сирия), 18 июня. Международная коалиция, которую возглавляют Соединенные Штаты Америки, сбила самолет ВВС Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщило в воскресенье информационное агентство Reuters.

Инцидент произошел в районе сирийского города Ракка. Согласно предварительным данным, речь идет о самолете Су-22, который был задействован в антитеррористической операции. 

Напомним, ранее стало известно о том, что Вооруженные силы Ирана нанесли ракетный удар по базам террористов на территории Сирии.

#сирия #ракка
Алексей Громов
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