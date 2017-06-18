Международная коалиция сбила самолет ВВС Сирии в районе Ракки

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Дамаск (Сирия), 18 июня. Международная коалиция, которую возглавляют Соединенные Штаты Америки, сбила самолет ВВС Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщило в воскресенье информационное агентство Reuters.

Инцидент произошел в районе сирийского города Ракка. Согласно предварительным данным, речь идет о самолете Су-22, который был задействован в антитеррористической операции.

Напомним, ранее стало известно о том, что Вооруженные силы Ирана нанесли ракетный удар по базам террористов на территории Сирии.