Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
В Конгрессе США призвали перестать охотиться за «российскими призраками»
Triangle Created with Sketch.

В Конгрессе США призвали перестать охотиться за «российскими призраками»

22:17  18 Июня 2017
144

В Конгрессе США призвали перестать охотиться за «российскими призраками»

Вашингтон, 18 июня. Председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Девин Нуньес призвал Вашингтон прекратить охоту за российскими призраками и заняться реальными делами. Его слова цитирует Politico.

Нуньес отметил, что не разделяет теорию о «заговоре Трампа с русскими».

Однако за слова правды СМИ развернули против меня целую кампанию, — сказал Нуньес.

Ранее сообщалось, что «связи Трампа с Россией» используются в качестве инструмента для устранения президента США от власти.

#девин нуньес
Сергей Свазовский
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть