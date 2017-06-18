В Конгрессе США призвали перестать охотиться за «российскими призраками»

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Вашингтон, 18 июня. Председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Девин Нуньес призвал Вашингтон прекратить охоту за российскими призраками и заняться реальными делами. Его слова цитирует Politico.

Нуньес отметил, что не разделяет теорию о «заговоре Трампа с русскими».

Однако за слова правды СМИ развернули против меня целую кампанию, — сказал Нуньес.

Ранее сообщалось, что «связи Трампа с Россией» используются в качестве инструмента для устранения президента США от власти.