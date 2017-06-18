Роналду пропустил послематчевую пресс-конференцию
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Казань, 18 июня. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не пришел на пресс-конференцию, которая была организована по итогам матча со сборной Мексики.
Как отметили организаторы турнира, врачи обрабатывали Роналду колено, поэтому футболист не смог явиться на встречу с журналистами.
Напомним, ранее стало известно о том, что сборные Португалии и Мексики сыграли вничью (2:2) в матче Кубка конфедераций 2017 года, который прошел на стадионе в Казани. Непосредственно Криштиану Роналду был признан лучшим игроком встречи.
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