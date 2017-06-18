Лето покинет Москву в середине следующей недели

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Москва, 18 июня. Теплая погода на территории российской столицы сохранится до середины следующей недели. Такими данными в воскресенье поделились официальные представители мэрии Москвы.

Согласно предварительной информации, 22 июня температура воздуха в городе опустится до 14–19 градусов. Кроме того, синоптики предупредили о дождях.

Напомним, ранее стало известно о том, что дождливая погода и похолодание на территории Российской Федерации спровоцировали внушительный рост спроса на кратковременные туры.