Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Марин Ле Пен впервые избрали депутатом Национального собрания Франции
Triangle Created with Sketch.

Марин Ле Пен впервые избрали депутатом Национального собрания Франции

21:57  18 Июня 2017
222

Марин Ле Пен впервые избрали депутатом Национального собрания Франции

Париж, 18 июня. Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен впервые вошла в состав Национального собрания — нижней палаты французского парламента. Об этом сообщило агентство AFP.

По предварительным данным, «Национальный фронт» получит до шести мест в нижней палате парламента. Этого недостаточно для создания собственной фракции. Для этого требуется 15 мандатов.

Подсчет голосов продолжается. Окончательные результаты волеизъявления еще не оглашены.

О старте второго тура парламентских выборов во Франции сообщалось накануне.

#марин ле пен
Сергей Свазовский
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть