Марин Ле Пен впервые избрали депутатом Национального собрания Франции

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Париж, 18 июня. Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен впервые вошла в состав Национального собрания — нижней палаты французского парламента. Об этом сообщило агентство AFP.

По предварительным данным, «Национальный фронт» получит до шести мест в нижней палате парламента. Этого недостаточно для создания собственной фракции. Для этого требуется 15 мандатов.

Подсчет голосов продолжается. Окончательные результаты волеизъявления еще не оглашены.

О старте второго тура парламентских выборов во Франции сообщалось накануне.