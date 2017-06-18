Партия Макрона лидирует во втором туре парламентских выборов во Франции

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Париж, 18 июня. Партия «Вперед, республика!» набирает во втором туре выборов депутатов Национального собрания Франции 41,25% голосов. Об этом сообщили представители министерства внутренних дел страны.

На втором месте закрепилась партия «Республиканцы» (22,59%). Непосредственно «Национальный фронт» поддержали 9,93% французов, Социалистическую партию — 6,24%, «Демократическое движение» — 5,90%, «Непокорившуюся Францию» — 2,89%.

Напомним, ранее в МВД Франции указали на низкую явку избирателей на парламентских выборах.