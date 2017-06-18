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Позвонившую на прямую линию с Путиным онкобольную девушку перевезут в Москву
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Позвонившую на прямую линию с Путиным онкобольную девушку перевезут в Москву

21:59  18 Июня 2017
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Позвонившую на прямую линию с Путиным онкобольную девушку перевезут в Москву

Мурманск, 18 июня. Онкобольную Дарью Старикову из Апатитов Мурманской области, позвонившую на прямую линию с Владимиром Путиным, переведут из Мурманска в Москву в МОНИИ им. Герцена.

Сообщается, что состояние 29-летней девушки резко ухудшилось. Она была экстренно госпитализирована. Сейчас Дарья находится в отделении реанимации.

Согласно имеющимся сведениям, медики поставили девушке ошибочный диагноз. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее Владимир Путин рассказал о том, в чем видит пользу прямых линий.

#владимирпутин #дарьястарикова
Сергей Свазовский
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