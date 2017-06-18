В Мали совершено нападение на туристический лагерь

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Бамако, 18 июня. На туристический лагерь в городе Бамако в Мали совершено нападение. Об этом сообщило агентство France Press.

Местные жители сообщают о раздающихся звуках выстрелов. Над туристическим лагерем виден столб дыма. К настоящему моменту сведений о жертвах инцидента ничего не сообщается. К месту событий выдвинулись военные Мали, а также французский военный контингент.

Ранее сообщалось о российских туристах, угодивших в ДТП в турецкой Анталье.