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Сирия, 18 июня. В результате атаки смертника погибли 20 бойцов союзников САА к югу от Хамы. Под обстрелом курдов в городе Мари на севере Алеппо погибли мирные жители. ИГ* уничтожило танк САА на востоке Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно в ВВС Сирии наносят авиаудары по позициям ИГ на окраинах кварталов Дейр эз-Зора.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные войска: провели атаку к западу от военной авиабазы Дейр эз-Зора и уничтожили БМП ИГИЛ*; остановили подкрепление боевиков в районе населенного пункта Аль-Ладжат на границе с Иорданией; потеряли 20 бойцов в результате атаки смертника к югу от Хамы.

Сирийская свободная армия** (ССА): отбила у курдов поля Аль-Мухтар к северу от Алеппо.

«Исламское государство» (ИГИЛ): подбило танк Т-72 союзников САА в районе заповедника Ат-Талила в восточной части Хомса; потеряло деревни Аль-Исави и Джадин на западе провинции Ракка; обстреляло медицинский пункт Аль-Баурашид восточнее Ракки; уничтожило танк и экипаж САА в районе населенного пункта Калиб на востоке Хамы; атаковало позиции РПК в вблизи города Аш-Шаддади в южной части провинции Хасака, используя смертника.

Курды: открыли огонь по городу Мари, погибли мирные жители; ведут бои с ИГ вблизи населенного пункта Касрат Джума к югу от Ракки; провели серию арестов в деревне Таль-Авар на севере Хасаки.

Провинция Алеппо

Боевики Сирийской свободной армии (ССА), действующие в регионе при поддержке турецких подразделений, захватили поля Аль-Мухтар недалеко от населенного пункта Телль Мудик к северу от Алеппо, отбив их в ходе ожесточенных сражений у бойцов Сирийской демократической армии**** (SDF).

Произошли столкновения также и в районе города Мари, находящегося под контролем протурецких боевиков. В результате обстрела со стороны курдских подразделений YPG четверо мирных жителей погибли, передает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (metesohtaoglu).

Провинция Хомс

Twitter-канал (QalaatAlMudiq), подконтрольный вооруженной оппозиции, сообщает, что террористы «Исламского государства»* подбили танк Т-72 проасадовских отрядов ополченцев-шиитов в районе заповедника Ат-Талила, полностью освобожденного сегодня, на востоке провинции Хомс.

Кроме того, согласно данным информагентства ИГИЛ «Аль-Амак», боевики ИГ также уничтожили как минимум четыре танка союзников Сирийской арабской армии (САА) в течение последних нескольких дней. Официальные источники данную информацию пока не подтвердили.

Провинция Дейр эз-Зор

В административном центре провинции продолжаются столкновения между правительственными войсками и отрядами «Исламского государства». Как сообщает информационное агентство Al Masdar News, Сирийской арабской армии (САА) удалось отбить серию нападений террористов ИГИЛ. Кроме того, сирийские войска провели атаку к западу от военной авиабазы Дейр эз-Зора, в результате которой была уничтожена боевая машина пехоты радикалов ИГИЛ.

Сирийские и российские военные самолеты продолжили бомбить укрепленные пункты и военные штабы ИГИЛ на окраинах кварталов Халлах, Аль-Джанане, Хувият Кате, Аль-Багилия, Айяш и Мухандисеен. По данным AMN, в результате авиаударов союзников были ликвидированы и ранены десятки боевиков ИГ.

Напомним, столицу региона делят между собой силы «Исламского государства» и войска сирийской армии. В последнее время атаки со стороны террористов ИГ участились ввиду того, что радикалы ИГ терпят поражения в Ракке и Мосуле и стягивают оставшиеся силы в Дейр эз-Зор, надеясь основать здесь свою новую «столицу».

Провинция Даръа

Информационный портал FSA Platform опубликовал информацию о том, что боевики Сирийской свободной армии (ССА) обстреляли колонну правительственных войск на шоссе Даръа — Хирбет Гезале этим утром.

Проасадовские ливанские отряды «Хезболлы» остановили подкрепление боевиков, направлявшееся в сторону населенного пункта Аль-Ладжат на границе с Иорданией. Об этом сообщает информационный портал Damascus Now. Подробности инцидента в данный момент выясняются. Напомним, сегодня с 12.00 в Даръа вступил в силу режим без огня, согласно договоренности, достигнутой в ходе переговоров между командованием правительственных войск и руководством вооруженной оппозиции. Срок временного перемирия – 48 часов.

Провинция Ракка

Силы проправительственных отрядов во главе с элитным подразделением сирийской армии «Тигры» продолжили наступление в западной части провинции Ракка, атакуя опорные пункты радикалов «Исламского государства» на окраине деревни Аль-Исави. После короткой перестрелки недалеко от ключевого города Расафа, населенный пункт был освобожден, передает новостной портал Al Masdar News.

После союзные воска вели ожесточенные бои с террористами ИГ к северу от Аль-Исави в районе деревни Джадин, в результате чего населенный пункт также перешел под контроль проасадовских сил.

Тем временем разворачиваются бои между «демократической армией» и боевиками ИГ на окраине населенного пункта Касрат Джума к югу от Ракки, передает военный источник в Twitter (melisaraimmo). Радикалы ИГ открыли огонь из минометов по медицинскому пункту Аль-Баурашид восточнее столицы провинции. Об этом сообщает местный Twitter- канал (Raqqa_SL).

Провинция Хама

В южной части Хамы боевики вооруженной оппозиции отступили из района населенного пункта Хош Кабибат после интенсивных авиаударов сирийских ВВС и ВКС РФ. Однако после того как отряды шиитских ополченцев заняли деревню, исламисты совершили неожиданную атаку с участием террориста-смертника, в результате которой погибли по меньшей мере 20 бойцов проправительственных войск. Кроме того, радикалам удалось захватить танк и крупнокалиберные арторудия сирийской армии, передает информационный портал Masar Press.

На востоке региона террористы ИГ, ведя обстрел из ракетных установок «Град», уничтожили танк правительственных войск и весь его экипаж в районе населенного пункта Калиб недалеко от ключевого города Акербат.

Провинция Хасака

Террорист-смертник «Исламского государства» атаковал позиции Рабочей партии Курдистана в вблизи города Аш-Шаддади в южной части провинции Хасака, передает информагентство ИГИЛ «Аль-Амак». О потерях в рядах курдов пока не сообщалось. Напомним, большая часть провинции находится под контролем курдских подразделений, небольшие территории на юге региона занимают отряды радикалов ИГИЛ.

Силы отрядов народной самообороны (YPG) провели серию арестов в деревне Таль-Авар на севере Хасаки. Согласно сведениям информационного портала Syrian Network, девять гражданских лиц были задержаны и принудительно направлены на военную службу.

Ирак

Военный источник в сети Twitter (UrgentNews5) сообщает о том, что вооруженным силам Ирака в результате затяжных столкновений удалось прорвать первую линии обороны террористов «Исламского государства» недалеко от стадиона в районе Старый город в западной части Мосула. Ранее также сообщалось, что некоторые отряды боевиков ИГ предпочли сложить оружие и сдать свои позиции.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)