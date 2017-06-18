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Общество
Генконсула Франции «застукали» в автобусе Петербурга
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Генконсула Франции «застукали» в автобусе Петербурга

21:28  18 Июня 2017
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Генконсула Франции «застукали» в автобусе Петербурга

Санкт-Петербург, 18 июня. Генеральный консул Франции Тибо Фуррьер был замечен жителями Санкт-Петербурга в автобусе. По словам очевидцев, дипломат был стильно одет. Он сошел на остановке у Мариинского театра.

Горожане предполагают, что Фурьер хотел посетить оперу «Адриана Лекуврер» в постановке Валерия Гергиева. Очевидно, консул не пожелал пользоваться служебным транспортом в личных целях, — догадываются петербуржцы.

Ранее сообщалось о высокопоставленном дипломате из Бангладеш, который привез в Нью-Йорк раба.

Сергей Свазовский
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