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Сирия, 19 июня. САА и «Хашд Аш-Шааби» встретились на границе с Ираком. ИГ* теряет территории в восточных частях провинций Хомс и Хама, а также в Ракке. Курды планируют направить подкрепление к КПП «Ат-Танф», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут взаимные перестрелки с «Файлак Ар-Рахман» на окраине района Джобар на северо-востоке Дамаска; потерпели поражение близ населенного пункта Аль-Нашабия в районе Восточной Гуты; подверглись обстрелу со стороны радикалов «Тахрир Аш-Шам» на шоссе Саламия — Хомс; нанесли авиаудары по позициям ИГ на окраинах кварталов Дейр эз-Зора и вблизи населенного пункта Аз-Загим; были атакованы боевиками ССА** на магистрали Даръа — Хирбат Газала; потеряли 20 солдат на юге Хамы; встретились с «Хашд Аш-Шааби» на границе с Ираком.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): потеряло несколько холмов вблизи газового поля Арак; казнило пятерых боевиков вооруженной оппозиции в Даръа; лишилось деревни Аль-Каради в западной части провинции Ракка; утратило ряд населенных пунктов и стратегическую высоту №7 в восточной части Хамы; сдало часть позиций в Старом городе в Мосуле; напало на военную базу «Пешмерги» в провинции Салах Эд-Дин в Ираке.

Сирийская свободная армия (ССА): атаковала позиции курдов на севере провинции Алеппо; выводит войска из города Аль-Баб в северной части Алеппо; потеряла одного из командиров в результате взрыва СВУ на юге Даръа; открыла огонь по укрепрайонам ИГИЛ вблизи вершины Аштары в Даръа; напала на опорные пункты союзников САА вблизи деревни Кубейбат Аль-Аси, а также захватила населенный пункт Хош Кубейтат на юге Хамы.

Курды: потеряли четверых бойцов на севере Алеппо; планируют переброску подкрепления к КПП «Ат-Танф»; отбили нападение радикалов ИГ в районе Кадисия на западе Ракки; заняли район Аль-Батани и военную базу в Ракке; захватили населенные пункты Хинда, Абу Джади и Бир Хусейн Асмар и вошли в квартал Аль-Дарийя в Ракке.

Международная коалиция: нанесла авиаудары по городу Аль-Маядин к юго-востоку от Дейр эз-Зора; уничтожила десятки радикалов, «шахид-мобиль» и дрон ИГ в Ракке.

Провинция Дамаск

На северо-востоке Дамаска проправительственные войска при поддержке ВВС Сирии продолжили атаковать позиции исламистов в районе Джобар, сообщало информационное агентство Smart News Agency. Отмечались взаимные перестрелки между радикалами антиправительственного формирования «Файлак Ар-Рахман» и проасадовскими подразделениями. Информации о потерях сторон до сих пор не поступало.

В районе населенного пункта Аль-Нашабия в Восточной Гуте атака шиитских ополченческих отрядов была отбита боевиками, передавал Telegram-канал (Military_News).

Вновь обострился конфликт между группировками вооруженной оппозиции «Джейш Аль-Ислам»***** и союзными силами «Файлак Ар-Рахман» и коалиции «Тахрир Аш-Шам», возглавляемой бывшей «Джебхат Ан-Нусрой»***. По данным военного источника в соцсети Twitter (NoorNahas1), исламисты «Файлак Ар-Рахман» избили и пытали полицейского, уличенного в связи с «Армией ислама» в Восточной Гуте.

Провинция Алеппо

В северной части провинции разворачивались бои между Сирийской демократической армией**** (SDF) и протурецкими радикалами. Атакам со стороны войск Анкары подверглись опорные пункты курдов в районе городов Маунт-Барасье, Тель-Рифаат и Шейх Исса, передавал Twitter-канал (wafanews82). Кроме того, в ходе обстрелов радикалов вблизи деревень Самука, Тель Мадик, Хирбал, Сад Аль-Шахба и Тель Джижан были убиты четверо солдат SDF, а также разрушены несколько жилых домов.

Информагентство FSA Platform, подконтрольное вооруженной оппозиции, опубликовало информацию, согласно которой, исламисты «свободной армии» прекращают военные действия, а также переносят свои военные штабы из города Аль-Баб, чтобы избежать жертв среди местных жителей.

Провинция Хомс

Информационное агентство курдов Bas Basi заявило о том, что к контрольно-пропускному посту «Ат-Танф» на юго-востоке провинции Хомс будут переброшены подразделения «демократической армии». Подкрепление прибудет для того, чтобы выступить против проасадовских отрядов вдоль сирийско-иракской границы, сообщает новостной портал Al Masdar News.

Информагентство ИГИЛ «Аль-Амак» опубликовало фотографии, на которых радикалы ИГИЛ обстреливают позиции союзников САА восточнее Пальмиры американскими противотанковыми ракетами. Военный источник Al Masdar News утверждал, что оружие боевики ИГ купили у радикалов вооруженной оппозиции на севере Сирии. Использование ИГ современного вооружения значительно тормозит наступление Национальных сил обороны****** (NDF) и «Хезболлы» в восточной части провинции. Тем не менее при помощи ВКС России союзные войска планомерно продвигаются в районе месторождений Арака. Как сообщал информационный портал Al Masdar News, проправительственным войскам удалось занять несколько холмов вблизи газового поля. Во второй половине дня союзники САА полностью освободили территорию заповедника Ат-Талила, планируя дальнейшее наступление в районе станции «T-3», сообщало информагентство AMN.

На трассе Саламия — Хомс проасадовские отряды подверглись обстрелу со стороны радикалов «Тахрир Аш-Шам», передавал Twitter-канал (worldonalert). Сведения о потерях в рядах шиитских ополчений пока не оглашались.

Провинция Дейр эз-Зор

ВВС международной коалиции вновь наносили авиаудары в провинции Дейр эз-Зор. Бомбардировке на этот раз подвергся город Аль-Маядин юго-восточнее столицы региона. Удар пришелся по зданию школы, в котором находились беженцы, в результате чего были убиты пятеро гражданских лиц, сообщало информационное агентство Damascus Now.

Сирийские военные самолеты интенсифицировали удары по укрепленным пунктам радикалов «Исламского государства»* в кварталах административного центра региона. Истребители ВВС Сирии провели бомбардировки позиций ИГ в районах Аль-Хамидия, Русафа, Аль-Канамат и Аль-Хавика, предавал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Никаких данных о нанесенном боевикам ИГИЛ уроне не сообщалось. Также ВВС Сирии ударили по опорным пунктам исламистов вблизи поселка Аз-Загим к западу от Дейр эз-Зора, в результате чего был ликвидирован один радикал ИГ, еще несколько были ранены.

Провинция Даръа

На востоке Даръа близ лагеря для беженцев в бою с радикалами «свободной армии» погиб снайпер правительственных войск Фаез Сулейман. Кроме того, информационный портал вооруженной оппозиции FSA Platform передавал, что вчера утром боевики ССА открыли огонь по конвою сирийских войск на магистрали Даръа — Хирбат Газала. Однако после того как перемирие в рамках соглашения между представителями Сирийской арабской армии (САА) и радикалами вооруженной оппозиции вступило в силу в 12.00, противники прекратили военные действия.

В минувшие сутки подразделения Сирийской свободной армии (ССА) также понесли потери в живой силе. Командир инженерных отрядов боевиков Абдулла Хусейн Аль-Шариф, а также двое радикалов «свободной армии» были уничтожены в результате взрыва в пригороде населенного пункта Нассиб южнее Даръа. Сработало самодельное взрывное устройство, которое установили сами исламисты ССА, сообщало информационное агентство Al Masdar News.

Кроме того, в населенном пункте Аль-Шаджара радикалами формирования «Исламского государства» «Джейш Халид ибн Аль-Валид» были казнены пятеро боевиков вооруженной оппозиции, сообщал новостной портал SOHR. В ответ на это исламисты ССА открыли огонь по укрепрайонам террористов ИГИЛ вблизи вершины Аштары. Об этом сообщало информагентство Сирийской свободной армии (ССА)FSA Platform.

Провинция Ракка

Объединенные курдские силы продолжили наступление на позиции террористов «Исламского государства» в Ракке в рамках кампании «Гнев Евфрата». Twitter-канал (ClaudiaAlMina) передавал, что Сирийская демократическая армия (SDF) успешно отбила нападение радикалов ИГ в районе Кадисия на западе административного центра провинции.

В течение дня столкновения между SDF и радикалами ИГ фиксировались также в районах Хиттин и Аль-Барид. Кроме того, в ходе сражений курды заняли район Аль-Батани на западе Ракки и военную базу 17-й дивизии в северной части города, сообщало информагентство ANF News. Поддержку с воздуха наступлению курдов оказывали ВВС западной коалиции, авиаударами которых были уничтожены десятки радикалов ИГ, а также заминированный автомобиль и дрон террористов, передавал военный источник на своей странице в Twitter (ClaudiaAlMina).

Во второй половине дня курдские бойцы захватили населенные пункты Хинда, Абу Джади и Бир Хусейн Асмар к юго-востоку от Ат-Табки. Twitter- канал (melisaraimmo) передавал, что бойцы SDF также вошли в квартал Аль-Дарийя в Ракке.

ИГИЛ несет серьезные потери и в юго-западной части провинции. Так, вчера отряды Национальных сил обороны****** (NDF) и ополченцев-шиитов освободили деревню Аль-Каради, нанеся серьезный численный урон боевикам ИГ.

Провинция Хама

К югу от столицы провинции отмечались столкновения между радикалами группировки «Джейш Аль-Таухид» и отрядами ополченцев-шиитов. Исламисты попытались атаковать опорные пункты проправительственных подразделений вблизи деревни Кубейбат Аль-Аси, однако потерпели поражение. Кроме того, в боях был уничтожен один из командиров вооруженной оппозиции Ахмед Абдула Салам Баккур, передавал военный источник в Twitter (MIG29).

Тем не менее, согласно данным оппозиционного информационного портал FSA Platform, боевики захватили населенный пункт Хош Кубейтат, а также часть оружия и военной техники правительственных войск. Кроме того, в результате атаки смертника погибли 20 солдат САА. Авиация ВВС Сирии провела серию бомбардировок укрепрайонов исламистов.

В восточной части провинции террористы «Исламского халифата» утратили ряд населенных пунктов, среди которых Джуб Саад, Расм Амун, Хнета, Хассо Аль-Бавия, а также стратегическая высота №7, передавал Twitter-канал (MIG29_). Сирийские ВВС и ВКС РФ также наносили авиаудары по укрепленным пунктам боевиков ИГ на окраине города Акербат.

Ирак

Согласно информационному агентству Iraqi News, иракские вооруженные силы начали активные боевые действия в квартале Старый город, расположенном на западе Мосула. Представители армии Ирака призвали боевиков ИГИЛ сдать позиции добровольно, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Террористы не выпускают из оккупированного района местных жителей, используя людей как живой щит. Порядка 100 тысяч гражданских лиц находятся в Старом городе, сообщает Iraqi News. Twitter-канал (Hosein.Mortada.Press) позже сообщил о том, что часть террористов все же решила уступить требованиям армии Ирака и сдаться.

Иракские ополченцы «Хашд Аш-Шааби» впервые встретились с проправительственными отрядами у пограничного поста «Аль-Валид». Об этом сообщал источник Национальных сил обороны (NDF).

В провинции Салах Эд-Дин радикалы ИГ совершили очередной теракт с участием террористов-смертников, атаковав военную базу «Пешмерги», где присутствовали американские военные инструкторы, передавало информагентство ИГИЛ «Аль-Амак». Официальные источники данную информацию пока не подтверждали.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)