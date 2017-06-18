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Йоахим Лев назвал прием в России исключительно радушным
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Йоахим Лев назвал прием в России исключительно радушным

21:10  18 Июня 2017
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Йоахим Лев назвал прием в России исключительно радушным

Сочи, 18 июня. Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев отметил исключительно радушный прием, оказанный немецкой сборной в России на Кубке конфедераций.

Лев особенно выделил отличную тренировочную площадку, условия проживания и теплый прием хозяев. Наставник сборной Германии отметил, что его подопечные с нетерпением ждут старта Кубка конфедераций. По его словам, турнир послужит в качестве подготовки к чемпионату мира 2018-го года, который также пройдет в России.

Ранее сборные Португалии и Мексики сыграли в результативную ничью в первом туре Кубка конфедераций.

#йоахим лев
Сергей Свазовский
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