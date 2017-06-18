Ковалев не намерен уходить из бокса после поражения от Уорда

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Москва, 18 июня. Российский боксер Сергей Ковалев пока не планирует завершать свою спортивную карьеру. Об этом журналистам рассказала промоутер россиянина Кэти Дува, комментируя итоги противостояния Ковалева и американца Андре Уорда.

«Ковалев проведет следующий бой осенью. Он в порядке», — цитирует слова промоутера издание «Р-Спорт».

Как ранее сообщал телеканал «360», 17 июня российский боксер Сергей Ковалев во второй раз проиграл бой американцу Андре Уорду. Поединок был остановлен судьей в восьмом раунде.