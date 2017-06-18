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Спорт
Ковалев не намерен уходить из бокса после поражения от Уорда
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Ковалев не намерен уходить из бокса после поражения от Уорда

21:23  18 Июня 2017
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Ковалев не намерен уходить из бокса после поражения от Уорда

Москва, 18 июня. Российский боксер Сергей Ковалев пока не планирует завершать свою спортивную карьеру. Об этом журналистам рассказала промоутер россиянина Кэти Дува, комментируя итоги противостояния Ковалева и американца Андре Уорда.

«Ковалев проведет следующий бой осенью. Он в порядке», — цитирует слова промоутера издание «Р-Спорт».

Как ранее сообщал телеканал «360», 17 июня российский боксер Сергей Ковалев во второй раз проиграл бой американцу Андре Уорду. Поединок был остановлен судьей в восьмом раунде.

#ковалев
Алексей Громов
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