Власти Колумбии объявили вознаграждение за информацию о причастных к теракту в Боготе

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Богота, 18 июня. Власти Колумбии готовы заплатить 33 тысячи долларов за информацию о террористах, причастных к взрыву в одном из торговых центров Боготы. Об этом заявил президент Колумбии Мануэль Сантос.

Согласно предварительным данным, в результате теракта в ТЦ Centro Andino погибли три женщины. Еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести.