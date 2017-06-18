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Власти Колумбии объявили вознаграждение за информацию о причастных к теракту в Боготе
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Власти Колумбии объявили вознаграждение за информацию о причастных к теракту в Боготе

21:05  18 Июня 2017
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Власти Колумбии объявили вознаграждение за информацию о причастных к теракту в Боготе

Богота, 18 июня. Власти Колумбии готовы заплатить 33 тысячи долларов за информацию о террористах, причастных к взрыву в одном из торговых центров Боготы. Об этом заявил президент Колумбии Мануэль Сантос.

Согласно предварительным данным, в результате теракта в ТЦ Centro Andino погибли три женщины. Еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести.

«Предлагается вознаграждение в 100 миллионов песо тем, кто передаст информацию, которая позволит задержать виновных», — подчеркнул глава государства.

#колумбия
Алексей Громов
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