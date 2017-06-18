Президент Приднестровья предложил премьеру Молдавии сесть за стол переговоров

Тирасполь, 18 июня. Президент Приднестровья Вадим Красносельский рассчитывает провести переговоры с председателем правительства Молдавии Павлом Филипом.

«Если у него появится встречное желание, я не буду уклоняться от контактов. Я буду отстаивать позицию Приднестровья и его народа и готов идти на контакт с любым должностным лицом, которое пожелает общаться», — подчеркнул Красносельский.