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Политика
Президент Приднестровья предложил премьеру Молдавии сесть за стол переговоров
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Президент Приднестровья предложил премьеру Молдавии сесть за стол переговоров

20:48  18 Июня 2017
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Президент Приднестровья предложил премьеру Молдавии сесть за стол переговоров

Тирасполь, 18 июня. Президент Приднестровья Вадим Красносельский рассчитывает провести переговоры с председателем правительства Молдавии Павлом Филипом.

«Если у него появится встречное желание, я не буду уклоняться от контактов. Я буду отстаивать позицию Приднестровья и его народа и готов идти на контакт с любым должностным лицом, которое пожелает общаться», — подчеркнул Красносельский.

Напомним, ранее президент Молдавии Игорь Додон указал на то, что проблему Приднестровья нельзя решить без участия России.

#приднестровье #молдавия
Алексей Громов
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