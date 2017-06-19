Взять, во что бы то ни стало: чем опасен Акербат как плацдарм террористов ИГ

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ВВС Сирии вновь нанесли авиаудары по позициям террористов в районе важнейшего стратегического пункта «Исламского государства»* (запрещено в РФ) — города Акербат. Боевики используют сейчас этот город для маневренных действий в соседнюю провинцию Хомс, где совершают болезненные атаки по сирийским войскам. Передним краем атаки в этом случае выступает близкий к Пальмире населенный пункт Хувейсис, который САА и проправительственные силы никак не могут взять уже долгое время именно по причине удобного форпоста террористов — Акербата.

После начала штурма Ракки силами курдских отрядов и ВВС международной коалиции, террористы ИГ* начали крупномасштабную переброску сил к газовых полям Пальмиры. Концентрация ИГ в Акербате с целью перекрыть важную в плане снабжения трассу из древнего города в Хомс, обрушить обороноспособность САА и прорваться к боевикам в Эр-Растан, и далее — к границе с Ливаном, на сегодняшний день выросла с 1,5 до 3 тысяч боевиков. Дополнительную опасность создает современное американское вооружение, непонятно как появившееся у хорошо подготовленных головорезов ИГ.

Несмотря на работу ВКС России в районе Хувейсиса, террористы ИГ не оставили попыток вырваться к газовым полям Пальмиры. На протяжении последней недели боевики неоднократно атаковали сирийские войска в районе холма Тель-Савана и газовых полей Хайян и Аш-Шаир. Как сообщали корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН), террористы ИГ атаковали сирийские силы с помощью бронированных «джихад-мобилей» и самодельных боевых беспилотников.

Сейчас держать оборону в районе газовых полей Пальмиры удается только благодаря бойцам элитного спецподразделения «Охотники за ИГИЛ»*, но и им нужна поддержка. Политолог Александр Асафов считает, что нужно как можно скорее убирать угрозу Акербата:

«Безусловно, сейчас война переходит в завершающую стадию, и то, что проправительственным силам необходимо максимально сосредоточиться для взятия Акербата, действительно так. В Акербате после выдавливания их фактически курдами создался весьма уверенный укрепрайон. Количество попавших туда вооруженных людей уже переваливает за определенную критическую отметку, что позволяет им теперь планировать и совершать не просто какие-то вылазки, а более-менее эффективные и координированные боевые операции».

An Islamic State heavy artillery piece in 'Aqarib, eastern Hama, Syria: pic.twitter.com/XppqENZzyc — C. Anzalone (@IbnSiqilli) June 2, 2017

Эксперт отмечает, что Акербат — это фактически плацдарм «Исламского государства» (запрещено в РФ), с которого они могут пойти на Пальмиру. Однако сирийская армия топчется на месте и не может зачистить этот плацдарм, поскольку боевые действия в районе Акербата характеризуются как точечные:

«Необходима максимальная координация всех сил, в том числе российских ВКС, нужно вырвать инициативу. Но сейчас я не вижу действий, которые показывают какую-то планомерную операцию по уничтожению анклава в Акербате. Дело в том, что, если их локализовать и уничтожить при поддержке с воздуха, то напряженность в этом районе существенно снизится. Другой вопрос, чтобы это сделать, нужно скоординироваться, не рассеивая силы на какие-то точечные операции, а сосредоточиться на взятии Акербата. Это, скорее всего, будут полноценные боевые действия, возможно даже с образованием определенной четкой линии фронта».

Александр Асафов считает, что если не заняться устранением Акербата как плацдарма террористов в самое ближайшее время, самый худший вариант развития событий становится возможным – террористы ИГ смогут захватить газовые поля Пальмиры и вырваться в центральную Сирию:

«Момент может быть упущен: если ИГ останется на этом плацдарме, если дать им еще времени на координацию и планирование, то соответственно наступление боевиков возможно».

* Организация запрещена на территории РФ.