Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Спорт
Сборные Португалии и Мексики сыграли вничью на Кубке конфедераций
Triangle Created with Sketch.

Сборные Португалии и Мексики сыграли вничью на Кубке конфедераций

20:15  18 Июня 2017  /обновлено: 20:15  18 Июня 2017
142

Сборные Португалии и Мексики сыграли вничью на Кубке конфедераций

Казань, 18 июня. Сборные Португалии и Мексики сыграли вничью (2:2) в матче Кубка конфедераций, который проходил на стадионе в Казани.

На 34-й минуте счет открыл португальский полузащитник Рикарду Куарежма, однако в конце первого тайма мексиканец Хавьер Эрнандес сравнял счет.

На 86-й минуте сборная Португалии вновь смогла вырваться вперед (отличился Седрик Суареш). В добавочное время Эктор Морено спас сборную Мексики от поражения.

Ранее стало известно о том, что на Кубке конфедераций впервые была задействована система видеопомощи арбитрам.

#кубок конфедераций #мексика #португалия
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть