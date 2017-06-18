Сборные Португалии и Мексики сыграли вничью на Кубке конфедераций

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Казань, 18 июня. Сборные Португалии и Мексики сыграли вничью (2:2) в матче Кубка конфедераций, который проходил на стадионе в Казани.

На 34-й минуте счет открыл португальский полузащитник Рикарду Куарежма, однако в конце первого тайма мексиканец Хавьер Эрнандес сравнял счет.

На 86-й минуте сборная Португалии вновь смогла вырваться вперед (отличился Седрик Суареш). В добавочное время Эктор Морено спас сборную Мексики от поражения.

Ранее стало известно о том, что на Кубке конфедераций впервые была задействована система видеопомощи арбитрам.