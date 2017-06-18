В латвийской Юрмале полыхает станция по переработке отходов

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Юрмала, 18 июня. Сегодня на станции разгрузки и сортировки отходов в латвийском курорте Юрмала произошло возгорание — разгоревшемуся пожару присвоили повышенный уровень опасности, сообщили в пожарно-спасательной службе Латвии.

На пульт управления Государственной пожарно-спасательной службы Латвии в 15-50 поступило сообщение о виднеющихся над Вентспилсском шоссе в Юрмале черных клубах дыма. Пожарные поспешили на место ЧП, выяснилось, что это горят отходы на станции разгрузки. На месте возгорания работают 50 сотрудников ведомства, огонь все еще не потушен. Известно, что дым виден за несколько километров от места станции.