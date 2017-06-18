Иракская армия прорвала линию обороны ИГ в Старом городе Мосула

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Мосул, 18 июня. Иракским проправительственным силам удалось прорвать две первые линии обороны террористов ИГ* в Старом городе Мосула, передает телеканал «Ас-Сумария», ссылаясь на федеральную полицию.

Иракская армия продвинулась на 150 метров вглубь Старого города в Мосуле, прорвав линию обороны ИГ (террористическая организация запрещена в России). По данным федеральной полиции Ирака, в процессе штурма уничтожены 15 боевиков, ликвидированы огневые точки снайперов, взорваны заминированные авто. Отметим, что сегодня ранним утром иракские проправительственные силы объявили «последнюю главу» существования террористов, обещая «жесткую борьбу» и зачистку Мосула от боевиков.

* Организация запрещена на территории РФ.