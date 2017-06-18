Эксперты составили топ-3 самых необычных советских концепт-каров

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Москва, 18 июня. Эксперты автомобильного рынка составили топ-3 самых интересных концепт-каров, созданных советскими инженерами, которые так и не вышли в серию.

На первом месте тройки лучших концептов от советских инженеров стоит АЗЛК» –«Москвич-2144 Истра», разработанный в 1985 году Сергеем Ивакиным. Его футуристичность, а также мощный дизельный двигатель были в новинку для автомобилистов времен СССР.

К сожалению, история концепта была завершена в 1991 году, так и не начавшись. На второй строчке — «ВАЗ-2702 Пони», построенный в 1982 году. Машина могла стать революционной, поскольку это был задел на электромобиль. Замыкает тройку «НАМИ ЛУАЗ-Прото», разработанный в созданный в 1988–1989 годах, пишет Daily motor.