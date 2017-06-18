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Политика
В Сенате США рассказали о ходе расследования дела о «вмешательстве» РФ в выборы
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В Сенате США рассказали о ходе расследования дела о «вмешательстве» РФ в выборы

19:49  18 Июня 2017
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В Сенате США рассказали о ходе расследования дела о «вмешательстве» РФ в выборы

Вашингтон, 18 июня. Комитет Сената Соединенных Штатов Америки по разведке планирует завершить расследование дела о так называемом «вмешательстве России» в выборы до конца 2017 года. Об этом журналистам сообщил сенатор от штата Мэн Ангус Кинг.

По словам политика, сейчас расследование завершено на 20%.

«Многие люди спрашивали: «Когда, вы думаете, вы закончите?». Может быть, в конце года», — подчеркнул он.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин указал на то, что современные хакерские атаки могут быть организованы кем угодно.

#сша #рф
Алексей Громов
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