Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Ученые назвали звезду Регул гигантской раскаленной «тыквой»
Triangle Created with Sketch.

Ученые назвали звезду Регул гигантской раскаленной «тыквой»

19:19  18 Июня 2017
262

Ученые назвали звезду Регул гигантской раскаленной «тыквой»

Вашингтон, 18 июня. Астрономы уверены, что не все звезды во Вселенной выглядят как огромные раскаленные шары, некоторые из них по форме напоминают скорее тыкву.

Самая яркая звезда из созвездия Льва – Регул имеет форму тыкву, рассказали западные ученые. Известно, что светило имеет высокую скорость вращения – полный оборот вокруг своей оси она делает за 15,9 часа. Именно скорость влияет на форму звезды – ее бока сплюснуты, а радиус экватора шире на 30 процентов. Еще одна интересная особенность – Регул имеет «ребра» и визуально напоминает тыкву. Звезда считается молодой – она зародилась, когда на Земле царила эра динозавров. 

 

Ирина Селезнева
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть