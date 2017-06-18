Ученые назвали звезду Регул гигантской раскаленной «тыквой»

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Вашингтон, 18 июня. Астрономы уверены, что не все звезды во Вселенной выглядят как огромные раскаленные шары, некоторые из них по форме напоминают скорее тыкву.

Самая яркая звезда из созвездия Льва – Регул имеет форму тыкву, рассказали западные ученые. Известно, что светило имеет высокую скорость вращения – полный оборот вокруг своей оси она делает за 15,9 часа. Именно скорость влияет на форму звезды – ее бока сплюснуты, а радиус экватора шире на 30 процентов. Еще одна интересная особенность – Регул имеет «ребра» и визуально напоминает тыкву. Звезда считается молодой – она зародилась, когда на Земле царила эра динозавров.