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Синоптики рассказали, когда летняя погода покинет Москву
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Синоптики рассказали, когда летняя погода покинет Москву

19:10  18 Июня 2017
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Синоптики рассказали, когда летняя погода покинет Москву

Москва, 18 июня. Теплые летние деньки в Москве в середине следующей недели сменят кратковременные дожди, в столицу придет похолодание, сообщает Гидрометцентр.

На следующей неделе в понедельник, 19 июня, столбики термометров в Москве покажут 22 градуса, возможны осадки и грозы. Во вторник будет на два градуса теплее, но облачно и дождливо. Зато в среду будет прохладно – не больше 20 градусов, со второй половины недели в столице значительно похолодает. Столбики термометров опустятся до уровня 14-19 градусов, синоптики прогнозируют дожди.Синоптики рассказали, когда летняя погода покинет Москву

Ирина Селезнева
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