Катар отказался перекрывать газопровод в ОАЭ

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Доха, 18 июня. Катарская сторона продолжит поставлять газ в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом журналистам сообщил исполнительный директор Qatar Petroleum Саад Шерида аль-Кааби, который прокомментировал решение стран Персидского залива о разрыве дипотношений с Дохой.

«Блокада, в которой мы сейчас находимся, считается форс-мажором, и мы можем перекрыть газопровод в ОАЭ, однако Катар имеет дело не с контрактами, а с этикой», — подчеркнул он.

Напомним, ранее стало известно о том, что Катар закрыл производство гелия на двух заводах.