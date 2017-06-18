Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Советник Трампа потребовал провести расследование в отношении Коми
Triangle Created with Sketch.

Советник Трампа потребовал провести расследование в отношении Коми

20:28  18 Июня 2017  /обновлено: 20:28  18 Июня 2017
153

Советник Трампа потребовал провести расследование в отношении Коми

Вашингтон, 18 июня. В отношении бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми необходимо провести расследование, связанное с утечкой секретных данных. Так считает советник президента США Джей Секулоу.

«После этого разговора (с Дональдом Трампом) он сел в принадлежащий правительству США автомобиль, взял принадлежащий правительству компьютер и написал текст, который передал своему другу, чтобы тот отдал его в СМИ. Вот что необходимо расследовать», — подчеркнул адвокат.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал высказывания экс-главы ФБР Джеймса Коми.

#сша #трамп #фбр #коми
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть