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Путин рассказал о своем отношении к футболу
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Путин рассказал о своем отношении к футболу

18:48  18 Июня 2017  /обновлено: 18:56  18 Июня 2017
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Путин рассказал о своем отношении к футболу

Москва, 18 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что увлекается хоккеем, но при этом уважает футбол.

Глава государства Владимир Путин считает, что футбол — красивая игра, она нравится миллионам людей по всему миру, но при этом российский лидер увлекается хоккеем. «Я больше увлекаюсь хоккеем, но с большим уважением отношусь к футболу, которым увлекаются миллионы. Красивая игра, мне нравится», — заявил президент, его слова приводит НТВ. Ранее Владимир Путин в интервью западному режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что в спорте  нужно стремиться к результативности. 

Путин рассказал о своем отношении к футболу

Ирина Селезнева
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