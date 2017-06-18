Путин рассказал о своем отношении к футболу

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Москва, 18 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что увлекается хоккеем, но при этом уважает футбол.

Глава государства Владимир Путин считает, что футбол — красивая игра, она нравится миллионам людей по всему миру, но при этом российский лидер увлекается хоккеем. «Я больше увлекаюсь хоккеем, но с большим уважением отношусь к футболу, которым увлекаются миллионы. Красивая игра, мне нравится», — заявил президент, его слова приводит НТВ. Ранее Владимир Путин в интервью западному режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что в спорте нужно стремиться к результативности.