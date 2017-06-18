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Сирия, 18 июня. САА и «Хашд Аш-Шааби» впервые встретились у сирийско-иракской границы. ИГ* утратило стратегическую высоту №7 к юго-востоку от города Акербат на востоке провинции Хама. Курды отбили у ИГ ряд населенных пунктов к востоку от Ат-Табки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные войска: нанесли авиаудары по позициям ИГ в окрестностях районов Дейр эз-Зора; встретились с ополченцами «Хашд Аш-Шааби» у сирийско-иракской границы в районе перекрестка Аль-Валид.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): лишилось заповедника Ат-Талила к востоку от Пальмиры; понесло потери в результате авиаудара к западу от Дейр эз-Зора; потеряло деревню Аль-Каради в западной части Ракки; утратило стратегическую высоту №7 к юго-востоку от города Акербат на востоке провинции Хама; напало на военную базу отрядов «Пешмерга» на северо-востоке провинции Салах Эд-Дин в Ираке; сдалось иракской армии в районе Старый город на западе Мосула.

«Тахрир Аш-Шам»: открыла огонь по колонне правительственных подкреплений в районе трассы Саламия — Хомс; утратила одну из группировок, вышедшую из состава исламистской коалиции, в Идлибе.

Курды: отбили у ИГ населенные пункты Хинда, Абу Джади и Бир Хусейн Асмар к востоку от Ат-Табки; вошли в район Ракки Аль-Дарийя.

Провинция Хомс

Отряды Национальных сил обороны****** (NDF) совместно с подразделениями «Хезболлы» и палестинских ополченцев «Лива Аль-Кудс» полностью освободили заповедник Ат-Талила к востоку от Пальмиры, сообщает информационное агентство Al Masdar News. Расположенный в 13 километрах к югу от газового поля Арак заповедник является важным стратегическим объектом для дальнейшего наступления на позиции ИГ в районе насосной станции «T-3». Военные эксперты AMN отмечают, что вскоре террористы «Исламского государства»* будут вынуждены отступить в горы рядом с месторождением Арак и городом Ас-Сухна.

Тем временем военный источник в социальной сети Twitter (worldonalert) сообщает, что исламисты антиправительственного объединения «Тахрир Аш-Шам» открыли огонь по колонне правительственных подкреплений в районе трассы Саламия — Хомс из крупнокалиберных пулеметов и минометов. Информации о нанесенном сирийским войскам уроне пока не поступало. Напомним, к северу от Хомса располагается анклав вооруженной оппозиции, радикалы нередко нарушают режим прекращения огня, действующий на данной территории, и нападают на отряды проправительственных войск и Сирийской арабской армии (САА).

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийская авиация нанесла несколько авиаударов по позициям террористов «Исламского государства» в окрестностях районов Аль-Хамидия, Русафа, Аль-Канамат и Аль-Хавика в городе Дейр эз-Зор, предает оппозиционный информационный портал SOHR. Сведения о потерях радикалов ИГ пока не оглашались. Кроме того, как сообщает местный информационный портал DeirEzzor24, в ходе бомбардировки ВВС Сирии на окраине населенного пункта Аз-Загим к западу от административного центра провинции один боевик ИГ был уничтожен, еще несколько получили ранения.

Провинция Идлиб

Крупная повстанческая группировка вооруженной оппозиции «Аджнад Аль-Шам» сообщила о своем намерении покинуть ряды коалиционного формирования «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Фатх Аш-Шам»***, и присоединиться к его противникам «Ахрар Аш-Шам». Командование «Аджнад Аш-Шам» опубликовало свое заявление через официальный канал «Ахрар Аш-Шам». Об этом сообщает информационное агентство Al Masdar News. В дополнение к этому, командующий бригадой «Абу-Кемаль» Аль-Тамкин объявил, что он также переходит в ряды « Ахрар Аш-Шам». Так, противостояние в рядах вооруженной оппозиции набирает обороты.

Политический орган Идлиба между тем опубликовал обращение, в котором призвал «Ахрар Аш-Шам» и «Тахрир Аш-Шам» освободить задержанных противниками радикалов и передать все дела в независимый суд, передает Twitter-канал (JAN_Violations).

Провинция Ракка

Силы проасадовских ополчений во главе со спецотрядом «Тигры» возобновили наступление на опорные пункты «Исламского государства» недалеко от нефтяных месторождений в западной части провинции Ракка и атаковали позиции «Исламского государства» вблизи деревни Аль-Каради. Информагентство Al Masdar News передает, что в ходе длительных боев населенный пункт был освобожден. Накануне союзные войска взяли под контроль 14 населенных пунктов в этом регионе.

Тем временем силы Сирийской демократической армии**** (SDF), поддерживаемые США, провели еще одну атаку на западе от города Ракка к юго-востоку от Ат-Табки. Бойцы SDF отбили у боевиков ИГ населенные пункты Хинда, Абу Джади и Бир Хусейн Асмар. Данные сведения были опубликованы на военной карте Civil War Map. Курды также вошли в район Ракки Аль-Дарийя. Как сообщает Twitter- канал (melisaraimmo), интенсивные бои с ИГ все еще продолжаются.

Согласно военному источнику Al Masdar News, если «демократические войска» продолжат продвигаться на юг к древнему городу Расафа, находящемуся под контролем проправительственных подразделений, то союзники САА откроют по ним огонь. Данные действия курдов будут расценены как намерение отрезать для проасадовских отрядов путь на Дейр эз-Зор. Кроме того, курдские силы тем самым смогут получить доступ к нескольким нефтяным месторождениям, которые имеют важное экономическое значение для сирийского правительства.

Провинция Хама

Проправительственные войска освободили стратегическую высоту №7 к юго-востоку от ключевого города Акербат. Об этом сообщает военный источник на своей странице в Twitter (HoseinMortada).

Напомним, ранее союзники сирийской армии штурмовали позиции террористов «Исламского государства» в северо-восточной части провинции Хама к северу от Акербата. При поддержке российских бомбардировщиков бойцы шиитских ополченческих отрядов сумели прорвать оборону противника и занять четыре деревни после короткой битвы с боевиками ИГИЛ. Все освобожденные населенные пункты расположены вдоль дороги между городами Итрия и Аль-Саан.

Ирак

Террористы-смертники «Исламского халифата» совершили нападение на военную базу «Пешмерги» в городе Туз-Хурмату на северо-востоке провинции Салах Эд-Дин. Важно отметить, что на данном объекте находятся американские военные советники. Информация была опубликована информагентством ИГИЛ «Аль-Амак». Никаких сведений о пострадавших пока не поступало.

Twitter-канал (Hosein.Mortada.Press) сообщает о том, что группа террористов все-таки сдалась военным иракской армии в районе Старый город на западе Мосула, последовав призывам вооруженных сил Ирака.

Информационный портал Национальных сил обороны сообщает, что отряды иракского ополчения «Хашд Аш-Шааби» и бойцы Сирийской арабской армии (САА) впервые встретились на сирийско-иракской границе в районе перекрестка Аль-Валид. С освобождением пограничного перехода сирийское и иракское правительства заполучили прямой маршрут поставок между Дамаском и Багдадом, сообщает информагентство Al Masdar News.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)