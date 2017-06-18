Иномарка врезалась в трамвай в центре Москвы, есть пострадавшие

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Москва, 18 июня. Водитель иномарки Ford врезался в трамвай в центре российской столицы, в результате аварии пострадали два человека, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Сегодня в центре Москвы произошло ДТП — легковушка Ford врезалась в трамвай с пассажирами. По данным столичного управления ГИБДД, авария случилась на пересечении улиц Бакунинской и Бауманской около 17.30. Медики скорой помощи осмотрели пострадавших водителя и его пассажира. Серьезных травм не диагностировано.