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Происшествия
Иномарка врезалась в трамвай в центре Москвы, есть пострадавшие
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Иномарка врезалась в трамвай в центре Москвы, есть пострадавшие

18:45  18 Июня 2017  /обновлено: 18:46  18 Июня 2017
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Иномарка врезалась в трамвай в центре Москвы, есть пострадавшие

Москва, 18 июня. Водитель иномарки Ford врезался в трамвай в центре российской столицы, в результате аварии пострадали два человека, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Сегодня в центре Москвы произошло ДТП — легковушка Ford врезалась в трамвай с пассажирами. По данным столичного управления ГИБДД, авария случилась на пересечении улиц  Бакунинской и Бауманской около 17.30. Медики скорой помощи осмотрели пострадавших водителя и его пассажира. Серьезных травм не диагностировано. 

Ирина Селезнева
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