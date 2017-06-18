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Спорт
На Кубке конфедераций впервые отменили гол после видеоповтора
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На Кубке конфедераций впервые отменили гол после видеоповтора

18:59  18 Июня 2017  /обновлено: 18:59  18 Июня 2017
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На Кубке конфедераций впервые отменили гол после видеоповтора

Казань, 18 июня. Система видеопомощи арбитрам впервые была задействована на Кубке конфедераций по футболу в России.

Речь идет о матче между сборными Португалии и Мексики, который проходит в Казани. В середине первого тайма центральный защитник португальской команды Пепе забил мяч в ворота мексиканцев. Однако судьи приняли решение отменить гол, зафиксировав офсайд.

Напомним, ранее стало известно о том, что матч Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики начался с минуты молчания в память о жертвах пожаров на Пиренейском полуострове.

#кубок конфедераций
Алексей Громов
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