В NASA объяснили последствия остановки Земли для человечества

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Вашингтон, 18 июня. Человечество всегда интересовал вопрос о том, что произойдет с планетой, если она остановится, специалисты NASA рассказали, чего следует ожидать при катаклизмах.

Физик Стен Оденвальд из Американского аэрокосмического агентства заявил, что если Земля остановит свое вращение, все объекты оторвутся от поверхности и с высокой скоростью 1300-1600км/ч полетят на восток. Кроме того, при ослаблении притяжении Земли поднимутся огромные волны цунами, которые смоют все живое. Атмосфера нашей планеты не сможет выдержать скорость вращения Земли, в 1800 км/час, возможно, мы потеряем ее часть.