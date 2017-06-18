Гнусная провокация: Пхеньян обвинил США в краже у дипломатов КНДР в Нью-Йорке

В Избранное

Скопировать

Пхеньян, 18 июня. Северная Корея обвинила американские власти в краже документов у дипломатов в воздушной гавани «Джон Кеннеди» (John F. Kennedy International Airport) в Нью-Йорке. Об этом сегодня сообщает информационное агентство KCNA Watch.

По словам представителя внешнеполитического ведомства КНДР, у сотрудников украли дипломатический багаж.

Согласно имеющейся информации, это случилось в минувшую субботу, когда делегация дипломатов КНДР находилась в аэропорту, где представители спецслужб США, «применяя силу, отобрали дипломатический багаж». В ведомстве назвали эти действия «гнусной провокацией».

Сообщается, что дипломатов окружили примерно 20 сотрудников правоохранительных органов и министерства внутренней безопасности США, однако в тот момент у северокорейских дипломатов были действующие удостоверения.

Пхеньян заявил, что Вашингтон обязан объяснить подобные действия и извиниться, в противном случае «все последующие действия с их стороны будут оправданы из-за молчания со стороны США».