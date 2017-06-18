Назван топ-5 популярных авто отечественного производства

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Москва, 18 июня. Автомобильные эксперты составили рейтинг из пяти наиболее популярных машин отечественного производства в мае 2017 года.

Во главе топ-5 оказалась Lada Granta с общими показателями продаж в 7300 штук, что меньше на 8% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Вторую строчку заняла Lada Vesta, которую приобрели 6500 человек, что на 75% больше по сравнению с прошлогодним результатом.

Третье место досталось Lada Xray, продажи которой составили 2900 единиц.

В пятерку самых востребованных также попали Chevrolet NIVA — 2400 штук, а также кроссовер Lada 4x4 — 2 200 единиц.