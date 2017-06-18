Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Экономика
Назван топ-5 популярных авто отечественного производства
Triangle Created with Sketch.

Назван топ-5 популярных авто отечественного производства

18:22  18 Июня 2017
583

Назван топ-5 популярных авто отечественного производства

Москва, 18 июня. Автомобильные эксперты составили рейтинг из пяти наиболее популярных машин отечественного производства в мае 2017 года.

Во главе топ-5 оказалась Lada Granta с общими показателями продаж в 7300 штук, что меньше на 8% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Вторую строчку заняла Lada Vesta, которую приобрели 6500 человек, что на 75% больше по сравнению с прошлогодним результатом.

Третье место досталось Lada Xray, продажи которой составили 2900 единиц.

Назван топ-5 популярных авто отечественного производства

В пятерку самых востребованных также попали Chevrolet NIVA — 2400 штук, а также кроссовер Lada 4x4 — 2 200 единиц.

#lada #авто
Дана Балан
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть