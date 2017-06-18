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МВД Франции рассказало о низкой явке избирателей на парламентских выборах
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МВД Франции рассказало о низкой явке избирателей на парламентских выборах

18:32  18 Июня 2017
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МВД Франции рассказало о низкой явке избирателей на парламентских выборах

Париж, 18 июня. Явка избирателей во втором туре выборов депутатов Национального собрания Франции составила около 35,33%. Об этом сообщили официальные представители министерства внутренних дел страны.

Речь идет о данных на 18.00 по московскому времени. Непосредственно все участки будут закрыты в 21.00 по московскому времени.

Напомним, ранее стало известно о том, что в первом туре парламентских выборов во Франции первое место заняла партия «Вперед, республика!», которую поддержали 28,11% избирателей.

#франция
Алексей Громов
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