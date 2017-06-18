Дети российских военнослужащих пополнили ряды юнармейцев в Гюмри

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Гюмри, 18 июня. На российской военной базе в Армении дети военнослужащих торжественно вступили в ряды юнармейцев, сообщили в Минобороны России.

В Гюмри возле памятника Михаилу Калашникову дети военнослужащих приняли присягу патриотического движения «Юнармия». На торжественное мероприятие в Армению прибыли начальник главного управления по работе с личным составом ВС РФ полковник Михаил Барышев, олимпийская чемпионка по гимнастике Светлана Хоркина, олимпийский чемпион по вольной борьбе до 55 кг Джамал Отарсултанов и чемпион мира по вольной борьбе до 74 кг Хетик Цаболов.

По словам полковника Михаила Барышева, практика приема в «Юнармию» за пределами России продолжится в отдаленных гарнизонах и на российских базах за границей. Напомним, что военно-патриотическое движение было создано в России в 2016 году и распространено на все регионы страны.