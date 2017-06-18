Главные новости 18 июня

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 18 июня.

Боевики ИГ* (деятельность запрещена в России) утратили контроль над обширными территориями на западе провинции Ракка. ВКС РФ уничтожили конвой террористов в районе Пальмиры. Радикалы ИГ убили троих американских военнослужащих на окраине города Ракка. Сирия итоги за сутки на 18 июня 6.00: ИГ потеряло 14 поселков вблизи Ат-Табки, радикалы убили троих солдат США.

Китай благодаря кредитам и инвестициям в украинские предприятия, которые те не в состоянии возместить, получает контроль над многими ключевыми компаниями в разных сферах экономики Украины. Инвесторы-«партизаны» из Китая незаметно захватывают украинскую экономику.

Ученые выяснили, когда на Земле исчезнет жизнь. Стало известно, когда на Земле исчезнет жизнь — ученые.

Эксперты сопоставили восемь мировых рейтингов и назвали список самых надежных автомобилей мира. Назван топ самых надежных автомобилей мира по сводному рейтингу.

Два боевика ССА погибли от взрывов СВУ, SDF вновь отбили у ИГ (деятельность запрещена в России) базу 17-й дивизии на севере Ракки. Сирия новости 18 июня 07.00: 2 боевика ССА погибли от взрывов СВУ, SDF вновь отбили у ИГ базу 17-й дивизии.

Продажи нового смартфона от Apple начнутся гораздо позже его презентации. Поклонники Apple разочарованы сроками начала продаж iPhone 8.

Неопознанные космические объекты наблюдались во время многих экспедиций на Луну, однако астронавты «Аполлона-15» сумели заснять НЛО на видео. На Луне сняли на видео случайно попавший в кадр дискообразный НЛО‍.

На мосту через Дудергофский канал на юго-западе Санкт-Петербурга в ночь с 17 на 18 июня появилась огромная надпись «Ахматовский» и картонный профиль русской поэтессы. Ахматовский вместо Кадыровского: петербуржцы самовольно переименовали мост.

Сирийские военные совместно с отрядами «Хезболлы» ведут бои за газовые месторождения Арак близ Пальмиры, в Хасаке 173 человека урегулировали свой правовой статус, покушение на командира полка «Голани», жители Эс-Сувейды против «распила» страны. Сирия сегодня: САА и «Хезболла» ведут бой с ИГ под Пальмирой, покушение на командира полка «Голани».

По оценкам ученых, человеческая колония на Марсе не протянет и трех месяцев. Ученые объяснили, почему колонизаторов Марса ждет неминуемая гибель.

* Организация запрещена на территории РФ.