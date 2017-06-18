Бахрейн высылает из страны участвующих в борьбе с ИГИЛ катарских военных

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Манама, 18 июня. Власти Бахрейна обязали катарских военных, которые служат в рядах международной коалиции под руководством Вашингтона против экстремистской группировки «Исламское государство»* (деятельность запрещена в России), в течение двух суток уехать из страны.

Доха отправила своих военных под руководство Центрального командования Военно-морских сил Соединенных Штатов три года назад. Точное число катарских солдат, находящихся в Бахрейне для борьбы с террористами, не известно.

«Бахрейн заявил американскому генералу, под командованием которого находится военная база, что катарские солдаты обязаны уехать», — сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства уточнил, что они должны уехать из страны в течение двух суток.

* Организация запрещена на территории РФ.