Удерживаемые ИГ в Мосуле 39 выходцев Пенджаба могут быть живы — МИД Индии

В Избранное

Скопировать

Нью-Дели, 18 июня. Выходцы из Пенджаба, которые находятся в удерживаемой ИГ* части Мосула, предположительно живы, заявили в МИД Индии.

Представитель индийского МИД Гопал Баглай заявил, что 39 соотечественников, выходцев из Панджаба, находящихся в Мосуле, могут быть живы. Известно, что индийцы пропали без вести еще в 2014 году, правительство делает все возможное, чтобы освободить их из плена, сообщает ANI.

«Мы до сих пор знаем, что они живы, — сказал представитель МИД Гопал Баглай. — Мы поддерживаем связь со всеми странами, которые могут оказать содействие». Отметим, что сегодня утром началась наступательная операция правительственных сил Ирака на историческую часть Мосула. Боевики ИГ (организация запрещена в России) удерживают порядка 150 тысяч мирных жителей, прикрываясь ими как живым щитом.

* Организация запрещена на территории РФ.