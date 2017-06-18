Войска Ирака прорвали оборону ИГ в историческом квартале Мосула

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Вашингтон, 18 июня. Правительственные войска Ирака смогли пробиться в исторический квартал Мосула, который удерживали боевики так называемого «Исламского государства»*. Об этом журналистам сообщили представители Соединенных Штатов Америки в международной коалиции.

Напомним, ранее эксперты Организации Объединенных Наций (ООН) рассказали о том, что террористы из «Исламского государства» (ИГ*, ИГИЛ*, арабское название — ДАИШ, деятельность группировки запрещена на территории Российской Федерации) используют 150 тысяч жителей иракского Мосула в качестве живого щита.

* Организация запрещена на территории РФ.