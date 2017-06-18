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БГ презентовал студийную запись «Пегги Поршень»
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БГ презентовал студийную запись «Пегги Поршень»

17:55  18 Июня 2017
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БГ презентовал студийную запись «Пегги Поршень»

Санкт-Петербург, 18 июня. Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков представил студийную запись и мультикационный клип на новую песню «Пегги Поршень». Работа над композицией велась последние два года, записывали песню в Петербурге и Лондоне.

«Она из набора новых песен, над которыми мы работаем; что именно войдет в альбом – пока тайна. На барабанах здесь играет наш старый друг Джереми Стейси, гитары — его брат Пол и я; на басу – Александр Титов», — рассказал лидер «Аквариума».

Отметим, что братья Стейси уже работали с Гребенщиковым, участвуя в записи альбома «Соль», презентованного осенью 2014 года. 

Клип на песню «Пегги Поршень» БГ назвал «примером творчества народных масс», подчеркнув, что мультик не имеет отношения к «Аквариуму». 2 июля группа отмечает 45-летний юбилей и даст большой концерт в «Юбилейном».

#гребенщиков #бг
Алексей Громов
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