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Террористы ИГ используют женщин в качестве подрывниц в Мосуле
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Террористы ИГ используют женщин в качестве подрывниц в Мосуле

17:42  18 Июня 2017  /обновлено: 17:42  18 Июня 2017
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Террористы ИГ используют женщин в качестве подрывниц в Мосуле

Мосул, 18 июня. Окруженные террористы ИГ* несут большие потери в Мосуле и вынуждены пополнять свои ряды женщинами, заявил сержант спецсподразделения ВС Ирака Саиф Саад. 

Правительственные силы начали штурм исторического района Мосула, который удерживается террористами ИГ. По мнению сержанта спецподразделения ВС Ирака Саифа Саада, боевики «окружены, им некуда бежать», и несут большие потери.

По словам иракского военнослужащего, ИГИЛ* будут использовать женщин в качестве рядовых бойцов и подрывниц. Саад заметил, что впервые на стороне ИГ иракские военные увидели женщин в северо-западном Мосуле около месяца назад – несколько подрывниц пытались взорвать американский армейский внедорожник, пишет The National. 

Террористы ИГ используют женщин в качестве подрывниц в Мосуле

* Организация запрещена на территории РФ.

Ирина Селезнева
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