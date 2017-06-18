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Россиян попросили воздержаться от посещения Португалии
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Россиян попросили воздержаться от посещения Португалии

17:49  18 Июня 2017
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Россиян попросили воздержаться от посещения Португалии

Лиссабон, 18 июня. Гражданам Российской Федерации рекомендуется проявить бдительность и воздержаться от посещения районов Португалии, которые охвачены пожарами. Об этом рассказали официальные представители посольства России в Португалии.

«Ввиду экстремальных погодных условий красный, высший, уровень опасности установлен для округов Лиссабон, Сантарень, Сетубал и Браганса… Для остальной части Португалии сохраняется оранжевый уровень опасности», — отметили российские дипломаты.

Напомним, ранее стало известно о том, что власти Португалии объявили трехдневный траур по жертвам лесных пожаров.

#рф #португалия
Алексей Громов
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