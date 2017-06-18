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Весь мир
ООН: ИГ использует 150 тысяч жителей Мосула в качестве живого щита
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ООН: ИГ использует 150 тысяч жителей Мосула в качестве живого щита

17:15  18 Июня 2017
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ООН: ИГ использует 150 тысяч жителей Мосула в качестве живого щита

Мосул, 18 июня. В ООН считают, что порядка 150 тысяч мирных жителей находятся в контролируемой боевиками ИГ* части Мосула, которая в настоящий момент штурмуется иракскими силами. Террористы используют их в качестве живого щита.

Террористы ИГ используют мирных жителей Мосула  в качестве живого щита и стреляют во всех, кто осмелится бежать, считают в ООН. В настоящий момент террористы контролируют только несколько районов иракского города, они активно штурмуются правительственными войсками.

По словам заместителя спецпредставителя Организации и координатора гуманитарной помощи Ираку Лиз Гранде, люди находятся в нечеловеческих условиях. В подконтрольных ИГИЛ* районах остаются до 150 тысяч жителей, пишет Associated Press. 

ООН: ИГ использует 150 тысяч жителей Мосула в качестве живого щита

* Организация запрещена на территории РФ.

Ирина Селезнева
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