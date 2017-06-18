ООН: ИГ использует 150 тысяч жителей Мосула в качестве живого щита

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Мосул, 18 июня. В ООН считают, что порядка 150 тысяч мирных жителей находятся в контролируемой боевиками ИГ* части Мосула, которая в настоящий момент штурмуется иракскими силами. Террористы используют их в качестве живого щита.

Террористы ИГ используют мирных жителей Мосула в качестве живого щита и стреляют во всех, кто осмелится бежать, считают в ООН. В настоящий момент террористы контролируют только несколько районов иракского города, они активно штурмуются правительственными войсками.

По словам заместителя спецпредставителя Организации и координатора гуманитарной помощи Ираку Лиз Гранде, люди находятся в нечеловеческих условиях. В подконтрольных ИГИЛ* районах остаются до 150 тысяч жителей, пишет Associated Press.

* Организация запрещена на территории РФ.