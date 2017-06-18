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Пол Маккартни в 75-й день рождения получил Орден кавалеров почета
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Пол Маккартни в 75-й день рождения получил Орден кавалеров почета

17:15  18 Июня 2017
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Пол Маккартни в 75-й день рождения получил Орден кавалеров почета

Лондон, 18 июня. Один из основателей легендарной группы The Beatles сэр Пол Маккартни отмечает сегодня 75-летний юбилей. 

В честь его дня рождения королева Елизавета II объявила о присуждении Маккартни Ордена кавалеров почета. Этой наградой могут обладать не более 65 человек, одновременно живущих на планете. Среди его обладателей, в частности, физик Стивен Хокинг, актер Иэн Маккелен и создательница «Гарри Поттера» Джоан Роулинг.

Напомним, что сэр Пол обладает титулом рыцаря-бакалавра, а также является кавалером ордена Британской империи. Шестнадцатикратный обладатель премии «Грэмми» также неоднократно попадал в Книгу рекордов Гиннесса как самый успешный музыкант и композитор современности, отмечает «Газета.ру».

Ярослава Замысловатова
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