Сирия сегодня: САА и союзники против ИГ в Хомсе, Красный Полумесяц осудил обстрел гумконвоя в Дамаске

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Сирия, 18 июня. Правительственные войска совместно с союзными силами провели спецоперацию против ИГ* в провинции Хомс, в Дейр эз-Зоре продолжаются бои, Красный Полумесяц осудил нападение на гуманитарную колонну в провинции Дамаск, скончался лидер полка «Голани». Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Поддержка союзников в Хомсе

Правительственные войска при огромной поддержке союзных сил смогли осуществить спецоперацию против вооруженных боевиков «Исламского государства»* (ИГ, ИГИЛ*, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), вернув контроль над заповедником Ат-Тлеля, расположенным южнее селения Арк, к востоку от Пальмиры в провинции Хомс, сообщает сирийское информагентство SANA со ссылкой на военный источник.

По имеющейся информации, в ходе спецоперации совместно с союзными силами было уничтожено множество боевиков вместе с техникой.

Бои в Дейр эз-Зоре

В Дейр эз-Зоре продолжаются бои военных армии Башара Асада с экстремистами ИГ. ВВС Сирии нанесли удары по их скоплениям и путям передвижения в регионе, сообщает SANA. По данным корреспондента агентства, десятки боевиков были уничтожены и ранены в районах Тель-Брук, Ас-Сарда и «Панорама», и квартале Аль-Хвека.

Как сообщает ливанское информагентство Al-Masdar, в восточной части города продолжаются боестолкновения. По полученным сотрудниками данным, сирийским военным удалось отразить нападения эстремистов.

Между тем, отмечается, что военные самолеты провели бомбардировку позиций боевиков в районах Халла, Аль-Джанане, Хувият Кате, Аль-Багилия, Айяш и Мухандисеен.

Нападение на гуманитарную миссию в Дамаске

Представители сирийского общество Красного Полумесяца резко осудили нападение на гуманитарный конвой в районе Хараста, что в провинции Дамаск, сообщает SANA.

В своем заявлении представители гуманитарной миссии подчеркнули, что общество глубоко сожалеет по поводу того, что гуманитарная колонна была обстреляна в районе Хараста, в результате чего был серьезно ранен водитель одной из машин.

Боевики меняют союзников

Крупная повстанческая группировка «Аджнад Аль-Шам» заявила о своих намерениях покинуть ряды коалиции «Хайат Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из боевиков запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра») в пользу присоединения к группе соперников, сообщает Al-Masdar.

Гибель лидера «Голани»

Лидер полка «Голани» (Фудж аль-Жулан) по прозвищу «Абу Мохимон» скончался от полученных во время покушения травм, сообщает Al-Masdar. По озвученным ранее данным, он получил незначительные ранения, однако за ночь его состояние ухудшилось.

Когда в 2011 году в Сирии началась война, «Абу Мохимон» и его люди выступали на стороне вооруженной оппозиции, но позже его полк перешел на сторону правительства.

* Организация запрещена на территории РФ.