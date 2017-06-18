СМИ объяснили, зачем Трампа обвиняют в «связях с Путиным и Россией»

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Вашингтон, 18 июня. Огромное количество представителей американских СМИ относятся к главе США Дональду Трампу презрительно и активно используют «связи с Кремлем», чтобы вынудить его покинуть президентское кресло. Об этом пишет журналист издания The Independent Мэри Дежевски.

Корреспондент отметила, что представители истеблишмента и журналисты с удовольствием бы «избавились от Трампа», но воплотить «мечту в реальность» крайне сложно. Больше всего им не нравится намерение 45-го президента США наладить отношения с Москвой, это и используют его противники.

Она также добавила, что окончательно не понятно, на самом ли деле недоброжелатели Трампа думают, что его политика в отношении Российской Федерации угрожает американским интересам, или Москва просто используется в качестве «биты» против главы Белого дома.

К примеру, как девиз «Путин хочет Brexit» использовался в кампании сторонников сохранения Соединенного королевства в составе Европейского союза, пишет Дежевски.