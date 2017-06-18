Генсек НАТО приедет в Латвию встречать боевую группу

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Рига, 18 июня. Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг планирует приехать в Латвию 19 июня. Об этом сообщили в воскресенье латвийские СМИ.

Столтенберг обсудит ряд вопросов с президентом Латвии Раймондом Вейонисом и премьер-министром Марисом Кучинскисом, а также примет участие в церемонии встречи многонациональной боевой группы НАТО.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин указал на то, что учения Североатлантического альянса у российских границ подрывают доверие в политическом процессе.