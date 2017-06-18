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Экономика
GM Uzbekistan выпустит две новые модели к 2021 году
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GM Uzbekistan выпустит две новые модели к 2021 году

17:09  18 Июня 2017
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GM Uzbekistan выпустит две новые модели к 2021 году

Ташкент, 18 июня. Компания GM Uzbekistan заявила о намерении представить две новые модели легковых автомобилей в течение ближайших четырех лет. Об этом сообщает Sputnik.

Данные показатели прописаны в Программе развития автомобильной отрасли до 2021 года. Автопроизводитель не называет модели, производство которых начнется в 2020–2021 гг. Впрочем, исходя из параметров производства — 46 и 43 тысячи машин в год — автоэксперты склонны предполагать, что речь идет о новых седанах класса С или бюджетных автомобилях. Оба проекта оцениваются в 270 млн долларов. 
 

#gm uzbekistan
Владимир Багров
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