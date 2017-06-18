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«Парнас» выдвигает Ройзмана кандидатом в губернаторы Свердловской области
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«Парнас» выдвигает Ройзмана кандидатом в губернаторы Свердловской области

16:53  18 Июня 2017
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«Парнас» выдвигает Ройзмана кандидатом в губернаторы Свердловской области
Екатеринбург, 18 июня. Свердловское отделение партии «Парнас» единогласного выдвинуло главу екатеринбургской городской думы Евгения Ройзмана кандидатом в губернаторы Свердловской области.

«Ройзман выдвинут. Единогласно», — написал в своем Facebook член регионального совета партии Алексей Садовский.

При этом он уточнил, что выдвижение, выдвижение Ройзмана от «Парнас» — «это запасной вариант», если же у все получится с выдвижением от «Яблока», то на выборы он пойдет кандидатом именно от этой партии.

Выдвижение Ройзмана от «Яблока» планировалось на конференции партии 17 июня, но глава ее регионального отделения Юрий Переверзев заявил о своем несогласии с этим и вышел из партии.
 

#ройзман
Ярослава Замысловатова
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