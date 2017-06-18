Брюссель и украинские геи заставили плакать неонацистов из «Правого сектора»

В Избранное

Скопировать

Киев, 18 июня. ЛГБТ, оккупанты и сепаратисты – три главных врага Украины, которые победили сегодня в Киеве на «Марше равенства», по мнению запрещенного в России неонацистского движения «Правый сектор». Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий в Киеве.

Украинские неонацисты обещали блокировать акцию ЛГБТ, публично анонсированную радужными активистами примерно за год. Несколько раз сурового вида мужчины выходили на улицы Киева и заявляли журналистам и общественности, что не позволят провести в столице Украины акцию в поддержку геев и лесбиянок.

Но когда акция началась, неонацистам оставалось только плакать – на видео корреспондента ФАН запечатлены эти эпизоды, когда только слезами и стонами неонацисты пытались разжалобить сотни полицейских.

Крики «Слава Украине!», а также «Героям слава!», и «Украина превыше всего!» - почему-то уже не помогали. Полицейские безжалостно оттеснили националистов и даже надавали оплеух некоторым особо активным «правосекам», пытающимся изображать из себя мачо.

Примечательно, что маршрут акции был обнародован за несколько дней. Он должен был проходить по улице Владимирской от улицы Богдана Хмельницкого до станции метро «Площадь Льва Толстого», которую закрыли для киевлян на время проведения марша, чтобы участники марша потом смогли бы безопасно разъехаться.

Вся территория в центре горда была оцеплена полицией, дороги перекрыты металлическими сетками, также использовалась и конная полиция. Всего было задействовано 6000 полицейских. В центр города горожан пускали только после досмотра при помощи металлодетекторов, при этом у некоторых граждан были изъяты яйца, зеленка и балаклавы.

Националисты, в основном из «Правого сектора»*, перекрыли Владимирскую улицу живой цепью с намерением остановить марш, сообщает корреспондент ФАН.

Однако, после начала движения марша полиция слегка изменила маршрут, чтобы не допустить столкновения с националистами и марш ЛГБТ в итоге прошел по улице Терещенковской, то есть с другой стороны парка Шевченко. Националисты, поняв, что их обманули, кинулись через парк в попытке перекрыть новый маршрут, но их там ждали плотные ряды полиции и конной полиции. Полиция жестко разобралась с националистами, некоторых довели буквально до слез.

И неонацисты сдались, они просто стояли и смотрели, как мимо идут их лютые враги.

Наблюдатели предполагают, что сегодняшний позор украинских неонацистов прямо доказывает, что эти граждане ничего не могут сделать без одобрения Брюсселя. А поскольку Брюссель прямо поддерживает ЛГБТ, украинским неонацистам приходится смириться и просто декларировать свое возмущение на телекамеры.

Так, Владимир Загазей, называющий себя начальником «Правого сектора города Киев», рассказал корреспонденту ФАН, почему он возражает против ЛГБТ. По его словам, «во всем виноваты геи, сепаратисты и оккупанты».

В ходе беседы Загазей держал в руках смартфон со снимком мальчика из Бразилии.

- Я просто покажу вам сейчас, смотрите, это марш в Бразилии, снимок сделан на гей-параде. Это сломанная личность, этому мальчику 12 лет, он там танцевал сексуальный танец тверк, сейчас популярный в Америке. Это Бразилия, 12-тилетний мальчик, воспитанный в озабоченной семье. Я не хочу, чтобы такое было в Украине. Потому что пропаганда ЛГБТ, пропаганда либерализма, которую проводят под громкими лозунгами за права человека и равенства на самом деле ничто иное как государственная идеология Порошенко и его правительства. Мы против этого, мы за здоровые семьи. И хлопцы, которые сдерживают оккупантов на Востоке, они сейчас защищают государство. И все люди, которые сейчас здесь, мы сейчас сдерживаем оккупантов, которые посягают на святейшее, на душу нашего народа, на души наших детей, это тоже тихая оккупация. И мы обязаны быть тут, здесь много граждан, молодежи много, людей среднего возраста, девушек, женщин, матерей, студентов. Мы вышли сюда за здоровую семью, за крепкую Украину.

Согласно официальным сообщениям, в итоге было задержано 7 человек, которые пытались помешать маршу. В действительности задержанных было больше, но их всех отпустили – из жалости. По мнению наблюдателей, такого унижения украинские неонацисты не испытывали со времен Иловайского котла. Но тогда их хотя бы унижали русские жители Донбасса – а сегодня это были как бы родные украинские полицейские, действующие по указанию Брюсселя.

Напомним, ранее в Киеве ЛГБТ-активисты разместили рекламные плакаты с изображением лидера ОУН (запрещено в РФ) Николая Коханивского и его побратима из радикальной организации «Черный комитет» Богдана Тицкого в обнимку, со словами поддержки в адрес грядущего гей-парада.

* Организация запрещена на территории РФ.