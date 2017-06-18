Без «Хезболлы» и Голанских высот: возможности сближения Дамаска и Тель-Авива

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Как сообщает сирийское арабское информационное агентство «SANA», в субботу член руководства «Хезболлы» шейх Набиль Каук выступил с заявлением о том, что Сирия близка к окончательной победе над терроризмом. В связи с этим встает вопрос о необходимости дальнейшего присутствия ливанской организации на сирийском театре военных действий.

Эксперт института Ближнего Востока Сергей Серёгичев рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), что «Хезболла» уже не первый год пытается минимизировать свое присутствие в Сирии, потому что несет большие потери:

«Иран в свою очередь пытается компенсировать эти потери. Но компенсирует их деньгами. Поэтому заявление, сделанное шейхом — это попытка обосновать необходимость сокращения присутствия воинских контингентов «Хезболлы» в САР».

Эксперт считает, что Иран не согласится так легко отпустить подразделения «Хезболлы», которые выполняют важную роль по охране стратегических объектов, в том числе на территории столицы — Дамаска. Однако устранение «Хезболлы» из конфликта смогло бы улучшить напряженные отношения между Сирией и Израилем.

«Израиль считает «Хезболлу» террористической организацией. И не перестанет считать таковой. Это зависит от ее позиции в отношении палестинско-израильского конфликта. Если руководство «Хезболлы» решительно осудит палестинские вооруженные группировки, ведущие террористическую войну против государства Израиль и его граждан, то возможно тогда Тель-Авив и пересмотрит свою позицию».

Поэтому с удалением «Хезболлы» с территории Сирии Израиль может пойти на сближение с правительством Асада:

«Для Израиля главное, чтобы закончилась гражданская война в Сирии, и чтобы там был светский режим, лишь бы не исламистская диктатура».

Однако эксперт делает важную оговорку: проблему Голанских высот это сближение не решит:

«Израиль и рад бы был отдать Голаны Сирии, все к этому в принципе и шло, но все изменила гражданская война в Сирии. Как можно отдать Голанские высоты стране, где была угроза смены власти?»

Наш собеседник напомнил, что в 1967-м году Голанские высоты брали штурмом для того, чтобы защитить рубежи государства Израиль, а также долину реки Иордан. Поэтому эксперт уверен, что сейчас Голаны не отдадут, даже если война закончится.

«Безопасность Израиля может обеспечить только сам Израиль, а Голаны имеют прямое отношение к этому вопросу. Если раньше с трудом, но создавались предпосылки к тому, чтобы отдать высоты под контроль Сирии, то сейчас об этом уже нельзя говорить. Ни один израильский премьер-министр на это не пойдет, как бы хорошо он ни относился к сирийцам».

Эксперт отмечает, что, если бы Сирия признала государство Израиль, можно было бы говорить о кардинальном улучшении отношений между странами:

«Израиль, кстати говоря, не против. Но Сирия на это не пойдет. Потому что ей и так-то никто не может простить из богатых граждан Персидского Залива дружбу с Ираном, а уж признание Израиля тем более не простят. Сами арабы тормозят улучшение своих отношений с Тель-Авивом на региональной и международной арене».

По мнению нашего собеседника, Израилю выгодно, чтобы правительство Асада уцелело.